Battito scomparso durante il travaglio neonato nasce morto | indagine della Procura di Brindisi

Un tragico episodio scuote l’ospedale Perrino di Brindisi: un neonato nasce morto dopo che il battito si è improvvisamente interrotto durante il travaglio. La Procura ha aperto un’indagine, iscrivendo nel registro degli indagati tre medici e due ostetriche, per fare luce sulle cause di questa drammatica perdita e accertare eventuali responsabilità.

La Procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta sul bimbo nato morto il 23 novembre scorso all'ospedale "Perrino" ed ha iscritto nel registro degli indagati tre medici e due ostetriche. Per i cinque l'accusa è di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Autopsia fissata per venerdì Venerdì sarà eseguita l'autopsia dal medico legale Roberto.

