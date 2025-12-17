Battesimo per Rizomata | il videogame che narra di una città distrutta e del suo filosofo Empedocle

Il battesimo di “Rizomata” segna l’ingresso di un innovativo videogame che racconta una città distrutta e il suo filosofo Empedocle. Creato da Gero Miccichè, noto sviluppatore, il gioco offre un’esperienza immersiva nella civiltà classica. Presentato al Palacongressi di Agrigento davanti agli studenti dell’istituto “Rita Levi Montalcini”, rappresenta un modo originale per conoscere la storia antica attraverso il mondo digitale.

