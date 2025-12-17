Batte la testa e muore mentre gioca a padel | addio a Pasquale Allevi

Una tragedia sconvolge il Piceno: Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e noto professionista, perde la vita in modo improvviso mentre si dedicava a una partita di padel. La comunità si stringe nel dolore di un uomo stimato e amato, colpito da un tragico incidente che ha spezzato tante speranze e lasciato un vuoto incolmabile.

© Ilrestodelcarlino.it - Batte la testa e muore mentre gioca a padel: addio a Pasquale Allevi Ascoli, 17 dicembre 2025 – Un gr avissimo lutto ha colpito nella serata tutto il Piceno. E' morto l'ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi, titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute, nella cittadina alle porte di Ascoli. Una tragica fine mentre giocava a Padel con alcuni amici all'Ancaria Padel a Castel di Lama. Secondo le notizie che si sono rapidamente diffuse in serata, Allevi stava disputando una partita quando improvvisamente è andato a sbattere contro una struttura che delimita il terreno di gioco ed ha battuto la testa. Un impatto purtroppo fatale. Inutili i tentativi di rianimarlo posti in essere dai sanitari del 118 accorsi dopo che dall'Ancaria Padel è scattato l'allarme.

Ex sindaco muore dopo aver battuto la testa giocando a padel - Un gravissimo lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno: è morto a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e ... msn.com

