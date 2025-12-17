Bastoni Inter altro che voci dalla Spagna! Prove di rinnovo… a vita in nerazzurro | l’incontro in programma

Lunga vita per Alessandro Bastoni all’Inter: le ultime indiscrezioni smentiscono le voci dalla Spagna e confermano un possibile rinnovo a vita. Un incontro con l’agente Tinti sta aprendo nuovi scenari per il difensore nerazzurro, rafforzando il legame con il club e segnando il futuro a lungo termine.

Bastoni Inter, altro che voci dalla Spagna! Prove di rinnovo. a vita in nerazzurro: l'incontro in programma con l'agente Tinti. L'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi pilastri fondamentali: Alessandro Bastoni. Il talentuoso difensore centrale mancino, classe 1999, è finito prepotentemente al centro di insistenti voci di mercato provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Barcellona avrebbe manifestato un forte interessamento per il calciatore, ma la risposta del club di via della Liberazione è stata immediata e categorica. Il club meneghino considera il proprio gioiello assolutamente incedibile. Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Si lavora e si fatica bastoni calhanoglu inter dumfries seriea championsleague ucl calcio FCIN - Non solo Barcellona: Bastoni corteggiato da arabi e due big di Premier. Ma l'Inter ha altro in mente - Le voci (confermate) sul Barcellona fortemente interessato ad Alessandro Bastoni non sorprendono, anzi.

Tentativo per Bastoni, l’Inter rilancia: ecco la risposta al Barcellona - Bastoni e il tentativo del Barcellona in vista del prossimo calciomercato estivo. calciomercato.it

Non solo #Frattesi, anche #DeVrij vuole lasciare l’ #Inter! In Spagna: c’è il Barça su #Bastoni, ma #Ausilio... x.com

“Il Barcellona corteggia il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e ha verificato la sua situazione, ma per ora l’affare è finanziariamente fuori dalla portata del club blaugrana”. (Diario Sport) Giù le mani. - facebook.com facebook

