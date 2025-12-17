Bastoni altro che addio | si pensa ad un rinnovo simil Lautaro

L'Inter conferma l'intenzione di rinnovare il contratto di Alessandro Bastoni, smentendo le voci di mercato e rafforzando il suo ruolo nel progetto nerazzurro. La società ha deciso di mettere un punto fermo sul futuro del difensore, considerandolo un elemento fondamentale per la squadra.

Bastoni. L’ Inter mette un punto fermo sul futuro di Alessandro Bastoni, spegnendo sul nascere tutte le voci di mercato. Nonostante negli ultimi tempi si siano rincorse indiscrezioni dalla Catalogna, il club di Viale della Liberazione considera il difensore classe 1999 un pilastro imprescindibile del presente e del futuro nerazzurro. Nessuna cessione, dunque, è al momento contemplata. La posizione della società è chiara: Bastoni non è sul mercato e l’obiettivo è rafforzare ulteriormente il rapporto con il centrale. Il contratto attuale lega il giocatore all’ Inter fino al 2028, ma nei prossimi mesi la dirigenza e l’agente Tullio Tinti avvieranno le trattative per un prolungamento che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio rinnovo a vita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Cappelletti brilla ancora: altro assist per il giovane, il Milan pensa al rinnovo

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Marotta in pole per Giovane, Acerbi verso l’addio? C’è l’offerta sul tavolo per il rinnovo di Carlos Auguto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Nonna è M0rta

Addio Bastoni e via libera Juventus: morsa micidiale per l’Inter - Certo, in termini concreti gli affari andranno formalizzati non prima di gennaio ma intanto qualcosa di grosso ... calciomercato.it

FcIN - Non solo #Barcellona: #Bastoni corteggiato da arabi e due big di Premier. Ma l' #Inter ha altro in mente x.com

Dopo quello di Bastoni su Wirtz, un altro episodio fa discutere in Europa: la lieve trattenuta di Hermoso è stata sanzionata con il penalty in Celtic - Roma. Si tratta della decisione corretta o vanno rivisti i criteri d'assegnazione dei rigori QUI le immagini dell'acc - facebook.com facebook