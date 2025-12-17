Basterebbe solo invertire il senso di marcia

L'articolo analizza la configurazione dei sottopassaggi lungo la viale Regione Siciliana, in particolare dopo lo svincolo Belgio. Si evidenzia come, tra i tre sottopassaggi presenti, due siano a senso unico e uno a doppio senso, sollevando questioni sulla viabilità e sulla possibile soluzione di invertire il senso di marcia per migliorare il traffico.

A BORDOCAMPO con DIOGENE ---> https://www.diogenesport.it/larrivo-di-stephens-non-basta/ Stephens convince, ma l’Unieuro cade ancora L’esordio di DeShawn Stephens non basta a invertire la rotta: a Avellino arriva l’undicesima sconfitta stagionale - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.