Basterebbe solo invertire il senso di marcia

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza la configurazione dei sottopassaggi lungo la viale Regione Siciliana, in particolare dopo lo svincolo Belgio. Si evidenzia come, tra i tre sottopassaggi presenti, due siano a senso unico e uno a doppio senso, sollevando questioni sulla viabilità e sulla possibile soluzione di invertire il senso di marcia per migliorare il traffico.

Sulla viale Regione Siciliana (bretella a valle della A19) dopo lo svincolo Belgio vi sono tre sottopassaggi: i primi due sono a senso unico, il terzo, invece, è a doppio senso. In questo sottopassaggio si creano sempre code infinite a causa dell’intersezione delle due file di auto che dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

