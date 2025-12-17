Basta amministratori ‘fai-da-te’ arriva la proposta di riforma del condominio
È arrivato il momento di rivoluzionare la gestione condominiale, passando da amministratori improvvisati a professionisti qualificati. Una proposta di riforma mira a introdurre una figura riconosciuta, dotata di responsabilità e poteri concreti, per garantire efficienza, trasparenza e tutela di tutti i condomini. La svolta è alle porte: un nuovo approccio alla gestione condominiale per un futuro più sicuro e organizzato.
Basta all’amministratore di condominio ‘fai-da-te’, è il tempo di introdurre una figura professionale riconosciuta, con responsabilità concrete e reali poteri di intervento. Questo il cuore della riforma del condominio contenuta nella proposta di legge di Fratelli d’Italia, presentata oggi, a prima firma da FdI Elisabetta Gardini. Fondamentalmente – come si legge nella scheda introduttiva della pdl alla Camera dei deputati – si intende a mettere in campo una ” disciplina più puntuale delle figure dell’amministratore e del revisore condominiale”, oltre che ”nel rimuovere le incertezze interpretative” che poi portano all’incremento del ”numero di contenziosi ingiustificati” relativi ai condomini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
