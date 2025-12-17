Basta amministratori ‘fai-da-te’ arriva la proposta di riforma del condominio

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il momento di rivoluzionare la gestione condominiale, passando da amministratori improvvisati a professionisti qualificati. Una proposta di riforma mira a introdurre una figura riconosciuta, dotata di responsabilità e poteri concreti, per garantire efficienza, trasparenza e tutela di tutti i condomini. La svolta è alle porte: un nuovo approccio alla gestione condominiale per un futuro più sicuro e organizzato.

basta amministratori 8216fai da te8217 arriva la proposta di riforma del condominio

© Lapresse.it - Basta amministratori ‘fai-da-te’, arriva la proposta di riforma del condominio

Basta all’amministratore di condominio ‘fai-da-te’, è il tempo di introdurre una figura professionale riconosciuta, con responsabilità concrete e reali poteri di intervento. Questo il cuore della riforma del condominio contenuta nella proposta di legge di Fratelli d’Italia, presentata oggi, a prima firma da FdI Elisabetta Gardini. Fondamentalmente – come si legge nella scheda introduttiva della pdl alla Camera dei deputati – si intende a mettere in campo una ” disciplina più puntuale delle figure dell’amministratore e del revisore condominiale”, oltre che ”nel rimuovere le incertezze interpretative” che poi portano all’incremento del ”numero di contenziosi ingiustificati” relativi ai condomini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Condominio, ecco la riforma: stop pagamenti in contanti, amministratori laureati e per i «morosi» pagano tutti

Leggi anche: Riforma condominio, cambia davvero tutto: addio contanti, amministratori laureati e cosa succede con i morosi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.