Basket Vignola colpo esterno ad Argenta Ottica Amidei trova anche il bis
La Roadhouse Vignola conquista una vittoria importante in trasferta contro Argenta, grazie anche alla decisiva tripla di Albertini. La squadra ottiene così il bis in Serie C, consolidando la propria posizione in classifica e dimostrando grande carattere e determinazione sul campo.
Serie C: la tripla di Albertini vale il successo esterno della Roadhouse Vignola (Galvan 21, Torricelli R. 13, Bianchini 11) sul campo di Argenta. Nel primo tempo Vignola prende il comando delle operazioni, anche se il +14 si dimezza alla pausa grazie alla reazione ferrarese (32-39). Nei secondi 20’, Argenta sorpassa per mano della tripla di Farina, ma i liberi di Cappelli e la suddetta bomba di Albertini fissano il definitivo 70-72. Vittoria esterna anche per Modena Basket (Guardasoni L. 21, Guazzaloca 11, Riccò 10), che supera a domicilio 70-78 Arena Montecchio. Divisione Regionale 1: seconda vittoria esterna consecutiva per la Ottica Amidei Castelfranco (Roncarati 22 (foto), Espa 17, Francia 15, Chiusolo 13), corsara 78-81 in casa della Benedetto Cento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket, Napoli trova il primo successo in Serie A. Colpo esterno della Germani Brescia a Udine
Leggi anche: Basket femminile, colpo esterno di Schio in Eurolega. Il Famila vince soffrendo con il Flammes Carolo
MODENA BASKET SCUOLA PALL. VIGNOLA U19G
Basket. Vignola, colpo esterno ad Argenta. Ottica Amidei trova anche il bis - Serie C: la tripla di Albertini vale il successo esterno della Roadhouse Vignola (Galvan 21, Torricelli R. msn.com
Basket serie c. Argenta beffata da Vignola allo scadere, la Despar lotta ma cade anche a Piacenza - E’ una SimaBio Argenta dai due volti quella di sabato scorso con Vignola; quella del primo tempo, dove non mette sufficiente energia, e quella invece degli ultimi 23 minuti, arrembante, vogliosa, effi ... msn.com
Domenica, durante l’intervallo della partita della nostra Serie C, il Palazzetto di Vignola si è riempito dell’energia più bella: quella dei nostri bambini del settore Minibasket Vignola! Uno dopo l’altro sono entrati in campo gli Esordienti, i Rookie e - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.