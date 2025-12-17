Basket si chiude il raduno del Green Team femminile Capobianco | Torno a casa contento

Si conclude il raduno del Green Team femminile di basket, tornato in campo con entusiasmo dopo alcuni giorni di preparazione al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa. Sotto la guida del CT Andrea Capobianco, le atlete hanno mostrato impegno e crescita, lasciando il segno in questa fase di allenamenti. Un momento di confronto e sviluppo per il futuro della nazionale italiana femminile, tra impegno e passione.

© Oasport.it - Basket, si chiude il raduno del Green Team femminile. Capobianco: “Torno a casa contento” Si è chiuso stamattina con una partita amichevole il raduno della Nazionale italiana “Green Team” di basket femminile cominciato lunedì 15 dicembre al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa sotto la guida del CT azzurro Andrea Capobianco. Il capo allenatore della Nazionale ha sfruttato questo breve stage per conoscere meglio e valutare da vicino alcune delle giovani più interessanti del movimento tricolore, che potranno candidarsi in futuro ad un posto nel roster azzurro tra le senior. “ Sono molto contento di questi due giorni di lavoro in palestra perché le ragazze in questi hanno messo in campo in ogni momento spirito competitivo, agonismo, grande voglia di fare e capacità importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Prima storica stagione in B per il basket femminile a Ravenna: la nuova era del Capra Team Leggi anche: Prima storica stagione in B per il basket femminile a Ravenna: la nuova era del Capra Team La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Green Team Femminile, al via il raduno di Roma. Capobianco: Appuntamento importante; Basket femminile: cinque giocatrici della Dinamo Women col Green Team della nazionale. Basket, si chiude il raduno del Green Team femminile. Capobianco: “Torno a casa contento” - Si è chiuso stamattina con una partita amichevole il raduno della Nazionale italiana "Green Team" di basket femminile cominciato lunedì 15 dicembre al ... oasport.it

Green Team Femminile, al via il raduno di Roma. Capobianco: “Appuntamento importante” - 30 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, inizia il raduno della Nazionale “Green Team” Femminile alle ... pianetabasket.com

Green Team Femminile, chiuso il raduno di Roma. Capobianco: “Tre giorni di grande lavoro” - Si è chiuso con una partita amichevole disputata questa mattina tra le 23 atlete convocate, il raduno della Nazionale “Green Team” Femminile che si è tenuto da ... pianetabasket.com

Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto

U19 - vittoria contro Villaggio sposi Con la vittoria su Villaggio degli Sposi, l’Almeno Basket chiude il girone di ritorno al primo posto in classifica, completando il girone da imbattuta. Un risultato di grande valore che conferma il lavoro svolto e la solidità del gru - facebook.com facebook

Con il termine dell’11ª giornata si chiude il girone di andata di Serie A1 Successi casalinghi per @familaschio e @REYER1872, @DerthonaBasket si impone a Broni, @geasbasket si aggiudica il posticipo #LBFLIVE x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.