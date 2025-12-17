Basket serie B Ferrara Basket trasporto disabili gratuito

Ferrara Basket annuncia una nuova collaborazione con Coop. Sociale Integrazione Lavoro per la stagione 2025/26, offrendo trasporto disabili gratuito ai propri tifosi. Questa partnership mira a promuovere inclusione e accessibilità, rafforzando il legame tra la squadra e la comunità locale. Un impegno condiviso per rendere lo sport più aperto e partecipativo.

Ferrara Basket e Coop. Sociale Integrazione Lavoro hanno sottoscritto una partnership importante per la stagione 202526. Debutta infatti, non a caso con la partita prenatalizia del 21 dicembre contro Jesi, in occasione della quale è previsto anche un coinvolgente Xmas Party per i più piccoli, un nuovo servizio che permette ai maggiorenni con difficoltà motorie (in possesso di una invalidità civile riconosciuta) di poter raggiungere la Bondi Arena, in occasione delle gare interne domenicali dell’Adamant, in maniera gratuita, con l’utilizzo di un pulmino messo a disposizione dalla Coop. Sociale Integrazione Lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

