Basket serie B Ferrara Basket trasporto disabili gratuito

Ferrara Basket annuncia una nuova collaborazione con Coop. Sociale Integrazione Lavoro per la stagione 2025/26, offrendo trasporto disabili gratuito ai propri tifosi. Questa partnership mira a promuovere inclusione e accessibilità, rafforzando il legame tra la squadra e la comunità locale. Un impegno condiviso per rendere lo sport più aperto e partecipativo.

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Ferrara Basket, trasporto disabili gratuito Ferrara Basket e Coop. Sociale Integrazione Lavoro hanno sottoscritto una partnership importante per la stagione 202526. Debutta infatti, non a caso con la partita prenatalizia del 21 dicembre contro Jesi, in occasione della quale è previsto anche un coinvolgente Xmas Party per i più piccoli, un nuovo servizio che permette ai maggiorenni con difficoltà motorie (in possesso di una invalidità civile riconosciuta) di poter raggiungere la Bondi Arena, in occasione delle gare interne domenicali dell’Adamant, in maniera gratuita, con l’utilizzo di un pulmino messo a disposizione dalla Coop. Sociale Integrazione Lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Calendario Serie A basket 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff Leggi anche: Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Consorzio Leonardo Dany Quarrata 75-56: show biancoblu nell'ultimo quarto e PalaMacchia in festa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Serie B Interregionale - Play-in Gold Mazzoleni Pizzighettone - Ferrara Basket 2018 Basket serie B. Ferrara Basket, trasporto disabili gratuito - Il giorno della gara, chi ha diritto al trasporto gratuito sarà prelevato a casa da un autista di Coop. msn.com

Serie B - Tema Sinergie Faenza ospita al PalaCattani Adamant Ferrara - La Tema Sinergie ritorna al PalaCattani inaugurando un insolito mese di dicembre che la vedrà giocare per tre settimane consecutive davanti ai propri tifosi. pianetabasket.com

BASKET SERIE A2 - Dopo il successo sulla Fortitudo Bologna, Rbr sogna di agganciare il secondo posto di classifica: Cividale è reduce da sette vittorie consecutive - facebook.com facebook

Basket, serie C: Gussago supera Manerbio all’overtime x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.