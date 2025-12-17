Basket Peppe Poeta | Guduric Nebo e Lorenzo Brown protagonisti di una vittoria importantissima
Peppe Poeta analizza la vittoria dell'Olimpia Milano contro il Real Madrid, un risultato fondamentale nella prima sfida giocata all'Allianz Cloud. I protagonisti della partita, Guduric, Nebo e Lorenzo Brown, hanno contribuito in modo determinante al successo della squadra.
MILANO – Una vittoria pesante. L’Olimpia Milano va a segno in Eurolega nella prima partita disputata all’Allianz Cloud (il vecchio Palalido) battendo 89-82 il Real Madrid. La formazione di Peppe Poeta ha superato con pieno merito i “Blancos” di Sergio Scariolo in una gara che ha consentito alle “Scarpette Rosse” di arrivare a 9 vittorie, a fronte di 7 sconfitte, in 16 partite di Eurolega. Queste le dichiarazioni dei due allenatori in conferenza stampa, al termine della gara. Sergio Scariolo (Real Madrid): “Congratulazioni all’Olimpia Milano per la vittoria: una squadra di alto livello con giocatori di grande qualità, come si è visto nelle ultime uscite. Oasport.it
