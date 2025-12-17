Basket Nel campionato di Divisione regionale 3 Massa fa suo il derby contro l’Audax Giananti top scorer con 19 punti
Nel campionato di Divisione regionale 3, Massa si impone nel derby contro Audax Cararra con un punteggio di 91-67. La squadra locale ha mostrato una prestazione convincente, con Giananti come miglior realizzatore con 19 punti. La vittoria rafforza la posizione di Massa nel torneo, mettendo in evidenza il talento e la tenacia della squadra.
massa 91 Audax Cararra 67 PALLACANESTRO MASSA: Zollini, Riccardi 16, Tonarelli, Simoncini, Raffaelli 13, Santacroce 3, Giananti 19, Ragaglini 8, Brizzi 11, Torre 5, Gangeri 3, Bombardi 13. All.: Pedrini. AUDAX CARRARA: Francavilla 3, Poggi 18, Pasquini 15, Zanetti, Peselli 5, Ferla 5, Fazzi 2, Alibani M. 8, Melegari 10, Alibani A. 1. All.: Gallerini. Arbitro: El Mahdi El Bouberri di Carrara. Parziali: 28-14, 52-35, 79-51. Note: tiri liberi: Pallacanestro Massa 2341; Audax Carrara 821. MASSA – E’ della Pallacanestro Massa l’inedito derby di basket tra le due formazioni al di qua e al di là della Foce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket Nella Divisione regionale 3 le squadre apuane esordiranno il 2 novembre contro il Valdera e il Pietrasanta B. Massa e Audax hanno progetti ambiziosi
Leggi anche: Basket Nel campionato di Divisione regionale 2. Pontremoli a caccia del bis contro la Folgore
Divisione Regionale 1 Pallacanestro Messina vs Patti Basket
Basket nel campionato di Divisione regionale 3. Massa fa suo il derby contro l’Audax. Giananti top scorer con 19 punti - massa 91 Audax Cararra 67 PALLACANESTRO MASSA: Zollini, Riccardi 16, Tonarelli, Simoncini, Raffaelli 13, Santacroce 3, Giananti 19, Ragaglini 8, Brizzi 11, Torre ... msn.com
Basket, Divisione Regionale 2: Capriolese e Padernese in vetta - Le due formazioni franciacortine superano rispettivamente Terre Basse Cowboys e Cus Brescia, salendo a 18 punti: primo posto agganciato, in attesa di Quistello- giornaledibrescia.it
Campionato U19 Gold 2^ Fase Oro - Quarti di finale Hippo Basket Salerno Step Back Caiazzo Martedì 16 dicembre 2025 20:15 ITSVIL Arena - PalaSilvestri di Matierno #wearehippo | #gold | #salerno - facebook.com facebook
La Reale Mutua Basket Torino, formazione impegnata nel campionato A2 della LNP, ha fatto visita ai pazienti dell’Ospedale #ReginaMargherita di #Torino. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.