Basket Nel campionato di Divisione regionale 3 Massa fa suo il derby contro l’Audax Giananti top scorer con 19 punti

Nel campionato di Divisione regionale 3, Massa si impone nel derby contro Audax Cararra con un punteggio di 91-67. La squadra locale ha mostrato una prestazione convincente, con Giananti come miglior realizzatore con 19 punti. La vittoria rafforza la posizione di Massa nel torneo, mettendo in evidenza il talento e la tenacia della squadra.

massa 91 Audax Cararra 67 PALLACANESTRO MASSA: Zollini, Riccardi 16, Tonarelli, Simoncini, Raffaelli 13, Santacroce 3, Giananti 19, Ragaglini 8, Brizzi 11, Torre 5, Gangeri 3, Bombardi 13. All.: Pedrini. AUDAX CARRARA: Francavilla 3, Poggi 18, Pasquini 15, Zanetti, Peselli 5, Ferla 5, Fazzi 2, Alibani M. 8, Melegari 10, Alibani A. 1. All.: Gallerini. Arbitro: El Mahdi El Bouberri di Carrara. Parziali: 28-14, 52-35, 79-51. Note: tiri liberi: Pallacanestro Massa 2341; Audax Carrara 821. MASSA – E’ della Pallacanestro Massa l’inedito derby di basket tra le due formazioni al di qua e al di là della Foce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

