Basket femminile Campobasso lotta ma cede contro il Kibirktis in EuroCup
La Molisana Magnolia Campobasso conclude il suo percorso in EuroCup femminile, affrontando con determinazione le avversarie del Kibirktis-TOSK. Nonostante la grinta e gli sforzi, le biancoblu devono arrendersi alle avversarie lituane, chiudendo così un emozionante capitolo europeo. Un’esperienza di crescita e confronto che rimarrà nel cuore della squadra e dei suoi tifosi.
La Molisana Magnolia Campobasso saluta l’EuroCup di basket femminile venendo eliminata dalle lituane del Kibirktis-TOSK. Le molisane non riescono a ribaltare il -17 dell’andata (70-87), nonostante i 17 punti di Anne Simon e i 15 di Que Morrison – 13 punti di Makurat, con 20 punti di una scatenata Van Der Horst e 10 punti di Green per le ospiti. Avvio micidiale delle ospiti con un break di 0-6, con La Molisana che si scalda e piazza un contro-parziale di 8-0 firmato Simon-Gray per mettere prontamente la freccia (8-6). Labukiene pareggia i conti a cronometro fermo (8-8), con Morrison che fa 12 ai liberi per il +1 Campobasso (9-8). 🔗 Leggi su Oasport.it
