Basket Eurolega | l’Olimpia Milano vuole vincere ancora all’Allianz Cloud arrivano i campioni in carica del Fenerbahce

L’Olimpia Milano torna in campo all’Allianz Cloud per il decimo settimo turno di Eurolega, determinata a consolidare la propria posizione. Dopo aver battuto il Real Madrid, la squadra cerca continuità contro i campioni in carica del Fenerbahçe, in una sfida che promette emozioni e spettacolo. Un match importante per mantenere alta la motivazione e avvicinarsi sempre di più agli obiettivi stagionali.

Dopo la brillante vittoria contro il Real Madrid, l’Olimpia Milano tornerà in campo domani, giovedì 18 dicembre, per affrontare il diciassettesimo turno dell’ Eurolega 2025-2026. I meneghini, grazie agli ultimi due successi consecutivi, hanno agganciato virtualmente la decima posizione della classifica, ma la volontà è quella di continuare a vincere per garantirsi un posto nella griglia play-off. Sulla strada dei biancorossi ci sarà ancora una volta una squadra di primissimo livello. Si tratta dei campioni in carica del Fenerbahce (9-6), nonché una delle compagini più attrezzate per le final-four. 🔗 Leggi su Oasport.it

