Basket A2 l’obiettivo di Caja è riavere disponibile Fantinelli e ritrovare l’asse Sarto-Moore-Sorokas Fortitudo senza ansie da Coppa La priorità è recuperare i pezzi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fortitudo di coach Attilio Caja si prepara alle ultime due settimane di lavoro prima delle finali di girone d’andata in serie A2, con l’obiettivo di recuperare Fantinelli e consolidare l’asse Sarto-Moore-Sorokas. La squadra guarda con determinazione alla qualificazione alla Coppa Italia Lnp 2026, senza lasciarsi influenzare dall’imminente impegno in Coppa.

basket a2 l8217obiettivo di caja 232 riavere disponibile fantinelli e ritrovare l8217asse sarto moore sorokas fortitudo senza ansie da coppa la priorit224 232 recuperare i pezzi

© Sport.quotidiano.net - Basket A2, l’obiettivo di Caja è riavere disponibile Fantinelli e ritrovare l’asse Sarto-Moore-Sorokas. Fortitudo senza ansie da Coppa. La priorità è recuperare i pezzi

Ultime due curve di girone d’andata sulle doghe della serie A2 e per la Fortitudo di coach Attilio Caja iniziano le ultime due settimane di lavoro per provare a centrare uno dei primi quattro seggi valevoli per la partecipazione alla Coppa Italia Lnp 2026 (13-15 marzo). Un traguardo sulla carta raggiungibile, ma che inevitabilmente deve tener conto delle altre contendenti. E in questo caso non sono poche. Questo perché fra primo posto (Pesaro a quota 24) e ottavo (Fortitudo a quota 20) due successi dei biancoblù potrebbero non bastare per staccare un pass che, a onor del vero, è in questo momento periferico nei pensieri di Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Basket A2, alle 18 a Rimini la Effe proverà ancora una volta ad andare contro l’emergenza. Out anche capitan Fantinelli. Fortitudo, altra trincea. Caja spera in Moore

Leggi anche: Fortitudo, Caja fissa le priorità. Ritrovare la difesa e Sorokas

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

basket a2 l8217obiettivo cajaBasket A2, l’obiettivo di Caja è riavere disponibile Fantinelli e ritrovare l’asse Sarto-Moore-Sorokas. Fortitudo senza ansie da Coppa. La priorità è recuperare i pezzi - Ultime due curve di girone d’andata sulle doghe della serie A2 e per la Fortitudo di coach Attilio Caja iniziano ... sport.quotidiano.net

basket a2 l8217obiettivo cajaBasket A2, alle 18 a Rimini la Effe proverà ancora una volta ad andare contro l’emergenza. Out anche capitan Fantinelli. Fortitudo, altra trincea. Caja spera in Moore - Mettendo in successione le parole di coach Attilio Caja nel postpartita brianzolo di pochi giorni fa e quelle rilasciate ... sport.quotidiano.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.