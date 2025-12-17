La Fortitudo di coach Attilio Caja si prepara alle ultime due settimane di lavoro prima delle finali di girone d’andata in serie A2, con l’obiettivo di recuperare Fantinelli e consolidare l’asse Sarto-Moore-Sorokas. La squadra guarda con determinazione alla qualificazione alla Coppa Italia Lnp 2026, senza lasciarsi influenzare dall’imminente impegno in Coppa.

Basket A2, l'obiettivo di Caja è riavere disponibile Fantinelli e ritrovare l'asse Sarto-Moore-Sorokas. Fortitudo senza ansie da Coppa. La priorità è recuperare i pezzi

Ultime due curve di girone d’andata sulle doghe della serie A2 e per la Fortitudo di coach Attilio Caja iniziano le ultime due settimane di lavoro per provare a centrare uno dei primi quattro seggi valevoli per la partecipazione alla Coppa Italia Lnp 2026 (13-15 marzo). Un traguardo sulla carta raggiungibile, ma che inevitabilmente deve tener conto delle altre contendenti. E in questo caso non sono poche. Questo perché fra primo posto (Pesaro a quota 24) e ottavo (Fortitudo a quota 20) due successi dei biancoblù potrebbero non bastare per staccare un pass che, a onor del vero, è in questo momento periferico nei pensieri di Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

