Basket a Pisa va in onda la sfida per la salvezza tra CUS Cosmocare e Castelfranco Frogs
A due giornate dalla fine del girone di andata della regular season di Divisione Regionale 1, il CUS Cosmocare Pisa e Castelfranco Frogs si affrontano in una sfida cruciale per la salvezza, con i padroni di casa in una posizione difficile e alla ricerca di una svolta per evitare la retrocessione.
Pisa, 18 dicembre 2025 – A due giornate dalla conclusione del girone di andata della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 1, la situazione del Cosmocare CUS Pisa è oggettivamente drammatica, non solo per l’ultima posizione in classifica, con una sola vittoria, a quattro punti da Castelfranco Frogs e Chimenti Livorno, ma per la rassegnazione mostrata in campo dai cussini, che lottano spesso anche fino al termine, ma con pause spaventose e senza riuscire mai a trovare il guizzo per conquistare i due punti. Per poter evitare l’andamento tragico della scorsa stagione in C, terminata con la retrocessione diretta, Fiorindi e compagni devono sfruttare assolutamente lo spareggio di domenica, alle 18 al PalaCUS, con i Frogs di Castelfranco, che al momento, con 4 punti in più, avrebbero garantito almeno l’accesso ai play-out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Cremonese, Nicola non cambia rotta: "Col Pisa è una sfida salvezza"
Leggi anche: Bondo sfida il Pisa: «Dobbiamo dare tutto stasera. Match decisivo per la salvezza? Dico che…»
BRASILIANO litiga di NUOVO per strada
Basket, a Pisa va in onda la sfida per la salvezza tra CUS Cosmocare e Castelfranco Frogs - A due giornate dalla fine del girone di andata, gli universitari, sempre più ultimi, hanno un risultato solo per evitare lo spettro della retrocessione diretta ... msn.com
DR2, PROVA DI FORZA CONTRO PIOMBINO. U17 ESPUGNA LIVORNO. DR2: Dream Basket Pisa - Piombino 68-52 Parziali: 23-11, 22-11, 8-16, 15-14 Argamante 14, Baldaccini 18, Bini 5, Caldarelli 4, Copponi 3, Cosci 10, De Pasquale 6, Ferretti 2, Galoppi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.