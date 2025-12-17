basket a pisa va in onda la sfida per la salvezza tra cus cosmocare e castelfranco frogs

A due giornate dalla fine del girone di andata della regular season di Divisione Regionale 1, il CUS Cosmocare Pisa e Castelfranco Frogs si affrontano in una sfida cruciale per la salvezza, con i padroni di casa in una posizione difficile e alla ricerca di una svolta per evitare la retrocessione.

Pisa, 18 dicembre 2025 – A due giornate dalla conclusione del girone di andata della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 1, la situazione del Cosmocare CUS Pisa è oggettivamente drammatica, non solo per l’ultima posizione in classifica, con una sola vittoria, a quattro punti da Castelfranco Frogs e Chimenti Livorno, ma per la rassegnazione mostrata in campo dai cussini, che lottano spesso anche fino al termine, ma con pause spaventose e senza riuscire mai a trovare il guizzo per conquistare i due punti. Per poter evitare l’andamento tragico della scorsa stagione in C, terminata con la retrocessione diretta, Fiorindi e compagni devono sfruttare assolutamente lo spareggio di domenica, alle 18 al PalaCUS, con i Frogs di Castelfranco, che al momento, con 4 punti in più, avrebbero garantito almeno l’accesso ai play-out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

