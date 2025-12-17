Basi a Castelfiorentino e Colle Val d’Elsa pacchi di cocaina sui camion dei trasporti | 9 arresti nel blitz all’alba

Nella provincia di Firenze e Siena, un’operazione antidroga ha portato all’arresto di nove persone, coinvolte in un traffico di cocaina trasportata sui camion. Coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze, l’operazione ha smantellato un'organizzazione criminale operante tra Castelfiorentino e Colle Val d’Elsa, evidenziando l’intensificarsi delle attività illecite nella regione.

Basi a Castelfiorentino e Colle Val d'Elsa, pacchi di cocaina sui camion dei trasporti: 9 arresti nel blitz all'alba Firenze–Siena, 17 dicembre 2025 – Blitz all'alba tra le province di Firenze e Sien a, dove nove persone sono state arrestate nell'ambito di una maxi operazione antidroga coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze. Su delega della Procura, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Firenze, insieme al nucleo di polizia economico-finanziaria e al servizio centrale investigazione criminalità organizzata, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti a un' associazione per delinquere italo-albanese dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

