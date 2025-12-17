Bari vs Catanzaro diciassettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Bari e Catanzaro si sfidano nella 17ª giornata di Serie B 2025/2026. I pugliesi cercano punti per migliorare la posizione, mentre i calabresi puntano alla zona promozione. La partita rappresenta un importante scontro per entrambe le squadre.
Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi cercano di uscire dalle sabbie mobili della classifica, mentre i calabresi guardano alla zona promozione. Bari vs Catanzaro si giocherà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola. BARI VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi non perdono da tre gare, ma allo stesso tempo non hanno mai vinto, pareggiando contro Juve Stabia, Pescara e Sudtirol. Ne consegue che la classifica non ha registrato nessun passo in avanti significativo, come dimostra il quattordicesimo posto in classifica con quattordici punti, e una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
