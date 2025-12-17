Bari e Catanzaro si sfidano nella 17ª giornata di Serie B 2025/2026. I pugliesi cercano punti per migliorare la posizione, mentre i calabresi puntano alla zona promozione. La partita rappresenta un importante scontro per entrambe le squadre.

© Sport.periodicodaily.com - Bari vs Catanzaro, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi cercano di uscire dalle sabbie mobili della classifica, mentre i calabresi guardano alla zona promozione. Bari vs Catanzaro si giocherà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola. BARI VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi non perdono da tre gare, ma allo stesso tempo non hanno mai vinto, pareggiando contro Juve Stabia, Pescara e Sudtirol. Ne consegue che la classifica non ha registrato nessun passo in avanti significativo, come dimostra il quattordicesimo posto in classifica con quattordici punti, e una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Leggi anche: Catanzaro vs Juve Stabia, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Bari vs Sampdoria, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

BARI - CATANZARO, LE INFO DELLA PREVENDITA PER I TIFOSI GIALLOROSSI; Bari, un’altra stagione nel segno della crisi: risultati deludenti e clima sempre più teso. I numeri del prossimo avversario del Catanzaro; Aquile in volo verso il San Nicola di Bari; Tabellino partita Ternana U19 vs Catanzaro U19.

Catanzaro in volo. A Bari il passato torna in scena: Vivarini sfida i giallorossi - CATANZARO Dopo aver infilato tre vittorie consecutive in campionato, il Catanzaro si prepara a una nuova prova di maturità. corrieredellacalabria.it