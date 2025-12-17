Bari | operativo Mobile Angel lo smartwatch antiviolenza Carabinieri
A Bari è stato avviato il progetto “Mobile Angel”, uno smartwatch antiviolenza messo a disposizione dai Carabinieri. Questa iniziativa mira a garantire maggiore sicurezza alle donne, offrendo strumenti di comunicazione rapidi e affidabili in situazioni di emergenza. Di seguito, il comunicato ufficiale che illustra i dettagli dell'operativo.
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È operativo nel capoluogo pugliese il progetto “Mobile Angel”. Si tratta di dispositivi di ultima generazione collegati direttamente con la Centrale Operativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Bari che, indossati da vittime di atti persecutori o comunque di violenza di genere, possono mandare una richiesta di aiuto. Infatti, “Mobile Angel” è stato progettato per essere facilmente utilizzato dalle vittime, che possono attivare l’allarme con un semplice gesto, anche in caso di incapacità di parlare, grazie alla geolocalizzazione integrata. Noinotizie.it
Leggi anche: Uno smartwatch antiviolenza per allertare le Forze dell'Ordine: a Bari è attivo il progetto Mobile Angel
Leggi anche: Mobile Angel, lo smartwatch per prevenire le violenze
San Pedro Apóstol - Demanda Subida Diría, Granada 17 de julio 2022
«Mobile angel», anche a Bari lo smartwatch antiviolenza per le donne: un tocco per allertare i carabinieri - È diventato finalmente operativo l'orologio salvavita: per attivarlo basta un semplice gesto, un movimento rapido, entra in funzione anche se la vittima viene solo spintonata ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, uno smartwatch contro le violenze di genere: “Richiesta di aiuto anche senza parlare” - Diventa oggi operativo nel capoluogo pugliese il progetto “Mobile Angel”, smartwatch collegati direttamente con i Carabinieri ... telebari.it
Mobil Angel, l’orologio anti-violenza, è operativo anche a Bari - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.