Barca da pesca affonda nella darsena

Nella darsena di Formia, all'alba di oggi, una barca da pesca è affondata, attirando l'attenzione delle autorità locali. Immediatamente sono intervenuti i militari della capitaneria di porto e i vigili del fuoco per gestire la situazione e verificare eventuali rischi o danni.

