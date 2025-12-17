Barca da pesca affonda nella darsena
Nella darsena di Formia, all'alba di oggi, una barca da pesca è affondata, attirando l'attenzione delle autorità locali. Immediatamente sono intervenuti i militari della capitaneria di porto e i vigili del fuoco per gestire la situazione e verificare eventuali rischi o danni.
Piccola unità da pesca affonda nella darsena "La Quercia" - Nella giornata odierna, presso la darsena del porto di Formia, un'unità da piccola pesca della lunghezza di circa 7 metri è affondata in un'area caratterizzata da un fondale di circa 2 metri.
