Barbie e Ken Magia delle Feste | l’eleganza scintillante del Natale

Scopri l’incanto delle feste con Barbie e Ken, protagonisti di un Natale all’insegna dell’eleganza e della magia. La linea Signature porta un tocco di lusso e raffinatezza, con dettagli preziosi e colori scintillanti che evocano l’atmosfera natalizia più esclusiva. Un viaggio tra glamour e tradizione, dove ogni dettaglio celebra la magia delle feste in modo unico e indimenticabile.

Barbie Magia delle Feste Per la linea Signature, Barbie celebra uno dei momenti più iconici dell'anno con un look ispirato alle decorazioni natalizie più raffinate, dove oro e argento si incontrano in un equilibrio luminoso ed elegante. Indossa uno splendido abito in broccato che fonde le due tonalità per un effetto scintillante e sofisticato, arricchito da dettagli premium e finiture metallizzate che ne esaltano la brillantezza. A completare l'outfit, lunghi orecchini di perle e scarpe coordinate, pensati per rendere questa Barbie un vero pezzo da collezione. Ken Magia delle Feste Per la prima volta, anche Ken entra ufficialmente nello spirito delle feste con un'eleganza senza precedenti.

