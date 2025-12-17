Barbara D’Urso a Porta a Porta dopo 15 anni ironizza su Ballando | Davvero c’era qualcuno che non mi amava?

Dopo 15 anni, Barbara D’Urso torna a Porta a Porta, suscitando commenti e ironie. Durante la puntata, si confronta con Bruno Vespa e il cast di Ballando con le Stelle, creando momenti di leggerezza e divertimento. Vespa non perde l’occasione di scherzare su una delle giurate, aggiungendo un tocco di intrattenimento a questa riapparizione televisiva.

C'è stato un momento ieri sera, a Porta a Porta, in cui il tempo è sembrato fare un piccolo giro su se stesso. Barbara d'Urso, per anni padrona assoluta dei suoi studi televisivi, è tornata nello storico salotto di Bruno Vespa dopo ben quindici anni di assenza. Non per presentare un nuovo programma, al contrario per commentare la sua esperienza a Ballando con le Stelle, accanto a Milly Carlucci e agli altri protagonisti dello show del sabato sera di Rai 1.

