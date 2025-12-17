Barachini | Vendita Gedi? Ho chiesto alla governance del gruppo di tenerci aggiornati su sviluppi – Il video

Il futuro di Gedi è al centro di discussioni e trattative in corso. La presidente del Senato, Barachini, ha confermato di aver chiesto alla governance del gruppo di mantenere aggiornati su eventuali sviluppi riguardanti la vendita, sottolineando l'importanza di seguire attentamente l'iter in corso.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "La trattativa avviata dalla proprietà di Gedi è in corso. Ho chiesto alla governance di Gedi di tenerci aggiornati su tutti gli eventuali sviluppi e sui prossimi passi di questa trattativa. Ho incontrato le rappresentanti sindacali e mi sono reso disponibile a riferire anche in Parlamento su questa vicenda. Credo anche che serva la massima riservatezza per seguire la vicenda, ovviamente a tutela dei dipendenti, dei livelli occupazionali e a tutela dell'indipendenza delle testate" così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, a margine dell'evento a Spazio Europa in occasione della consegna dei premi Sacharov al Parlamento Europeo.

