Bandita la dodicesima edizione del premio di cultura dedicato ad Aurelio Marcantoni

È stata annunciata la dodicesima edizione del premio culturale dedicato ad Aurelio Marcantoni, promosso dalla Società storica aretina e dalla redazione de “La Nazione”. Un riconoscimento importante che celebra la memoria e l’eredità del grande intellettuale, con il supporto di Atam e La Ferroviaria Italiana. Un appuntamento che rafforza il legame tra cultura, storia e comunità locale, incoraggiando nuovi talenti e approfondimenti.

È stata bandita la dodicesima edizione del premio di cultura “Aurelio Marcantoni”. Il concorso è indetto dalla Società storica aretina e dalla redazione cittadina del quotidiano “La Nazione”, grazie alla sponsorizzazione di Atam (Azienda Territoriale Arezzo Mobilità), La Ferroviaria Italiana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

