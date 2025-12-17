Bandi aperti per nuove assunzioni del Comune e di Cortona Sviluppo

Il Comune di Cortona e Cortona Sviluppo hanno aperto bandi di concorso per nuove assunzioni. Sono disponibili posizioni per due addetti presso l’ufficio turistico di Ambito e opportunità di candidatura anche per il gestione del mattatoio. Le selezioni rappresentano un’occasione per chi desidera inserirsi nel settore pubblico e nello sviluppo territoriale.

© Lanazione.it - Bandi aperti per nuove assunzioni del Comune e di Cortona Sviluppo Arezzo, 17 dicembre 2025 – . Il Municipio cerca due addetti per l'ufficio turistico di Ambito, possibilità di candidature anche per il mattatoio. L'amministrazione comunale e Cortona Sviluppo hanno aperto due bandi per l'assunzione di nuovo personale. Il Comune di Cortona ha indetto una selezione pubblica per curriculum e colloquio per due incarichi a tempo determinato per un anno, nel profilo di istruttore amministrativo. Il personale sarà destinato alle mansioni dell'ufficio turistico di Ambito della Valdichiana aretina, la scadenza per presentare le domande è il 29 dicembre, tutte le informazioni sono sulla piattaforma Inpa al seguente indirizzo web: https:www.

