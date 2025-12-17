Banda ultralarga cantieri più veloci grazie al digital twin che individua i sottoservizi

Grazie a Trust, il progetto di ricerca promosso da COMTEL e realizzato con 10Sec, le imprese coinvolte nei lavori di posa della banda ultralarga possono contare su un Digital Twin strutturale delle infrastrutture di rete. Questa innovazione permette di individuare i sottoservizi in modo rapido e preciso, accelerando i cantieri e riducendo le criticità nella documentazione degli scavi, garantendo interventi più efficienti e sicuri.

Superare le criticità nella documentazione degli scavi realizzando un sistema integrato per la creazione di un "Digital Twin" strutturale delle infrastrutture di rete, a beneficio delle imprese impegnate nei lavori di posa della banda ultralarga: è 'obiettivo che è stato raggiunto con successo da Trust, il progetto di ricerca e sviluppo promosso da COMTEL, cofinanziato da SMACT Competence Center e realizzato in collaborazione con la startup 10Sec, spin- off dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Cuore del sistema è TRUST-Eye, un dispositivo portatile che, inquadrando lo scavo, ricostruisce in tempo reale la sua struttura tridimensionale con precisione centimetrica, grazie a sensori avanzati e alla tecnologia di geolocalizzazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

