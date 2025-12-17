Banda ultralarga cantieri più veloci grazie al digital twin che individua i sottoservizi
Grazie a Trust, il progetto di ricerca promosso da COMTEL e realizzato con 10Sec, le imprese coinvolte nei lavori di posa della banda ultralarga possono contare su un Digital Twin strutturale delle infrastrutture di rete. Questa innovazione permette di individuare i sottoservizi in modo rapido e preciso, accelerando i cantieri e riducendo le criticità nella documentazione degli scavi, garantendo interventi più efficienti e sicuri.
Superare le criticità nella documentazione degli scavi realizzando un sistema integrato per la creazione di un "Digital Twin" strutturale delle infrastrutture di rete, a beneficio delle imprese impegnate nei lavori di posa della banda ultralarga: è 'obiettivo che è stato raggiunto con successo da Trust, il progetto di ricerca e sviluppo promosso da COMTEL, cofinanziato da SMACT Competence Center e realizzato in collaborazione con la startup 10Sec, spin- off dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Cuore del sistema è TRUST-Eye, un dispositivo portatile che, inquadrando lo scavo, ricostruisce in tempo reale la sua struttura tridimensionale con precisione centimetrica, grazie a sensori avanzati e alla tecnologia di geolocalizzazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Banda ultralarga, il piano B prevede una concessionaria unica per reti e frequenze
Leggi anche: Banda ultralarga, EmiliaRomagnaWiFi arriva al PalaCattani: "Innovazione al servizio dello sport"
Banda ultralarga, cantieri più veloci grazie al digital twin che individua i sottoservizi - delle infrastrutture di rete, a beneficio delle imprese impegnate nei lavori di posa della banda ultralarga: è ’obiettivo che è stato raggiunto con successo da Trust, il progetto di ricerca e sviluppo ... finanza.repubblica.it
La mappa delle aree coperte dalla banda ultralarga in Italia - In attesa del completamento (in ritardo) dei lavori, con la tabella di marcia del Piano Bul rimodulata e ancora da rimodulare, c’è uno strumento messo a disposizione dall’Autorità per le Garanzie ... giornalettismo.com
Banda ultralarga: tutti i dettagli del nuovo piano 3-4-4 - Il Piano per la Banda Ultralarga cambia in Italia: arriva lo schema 3- punto-informatico.it
Open Fiber avvia gli scavi. L’obiettivo è collegare. 2.500 civici per navigare. con la banda ultralarga. - facebook.com facebook
#Digitale. A Monghidoro (BO) conclusi lavori per banda ultralarga a disposizione di famiglie, studenti e imprese. Mazzoni: “Un servizio fondamentale per la vita dei cittadini, che consente di sfruttare servizi digitali di ultima generazione” La #notizia regioneer. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.