Banca d' Italia Allegrini | Comune o Unitus comprino la sede Il prezzo è sceso
Durante un confronto sui conti di palazzo dei Priori, Laura Allegrini di Fratelli d'Italia ha suggerito che il Comune o l'Unitus potrebbero acquistare la sede ex Banca d'Italia, il cui prezzo è diminuito. L'immobile di via Marconi, dismesso da anni, è al centro di discussioni sul futuro e sul bilancio di previsione.
Il futuro dell'ex sede della Banca d'Italia entra nella discussione sul bilancio di previsione. A margine del confronto tecnico sui conti di palazzo dei Priori, la capogruppo di Fratelli d'Italia, Laura Allegrini, riporta l'attenzione sul grande immobile di via Marconi, ormai inutilizzato da anni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
