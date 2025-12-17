Banca d' Italia Allegrini | Comune o Unitus comprino la sede Il prezzo è sceso

Durante un confronto sui conti di palazzo dei Priori, Laura Allegrini di Fratelli d'Italia ha suggerito che il Comune o l'Unitus potrebbero acquistare la sede ex Banca d'Italia, il cui prezzo è diminuito. L'immobile di via Marconi, dismesso da anni, è al centro di discussioni sul futuro e sul bilancio di previsione.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.