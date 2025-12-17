bambina investita in un parcheggio ricoverata in codice rosso

Una bambina di 5 anni è rimasta coinvolta in un incidente nel parcheggio di Montelupo Fiorentino, sulla via Tosco Romagnola sud. L’incidente, avvenuto questa mattina nell’area di Fibbiana, ha richiesto l’intervento dei soccorsi, con la bambina trasportata in codice rosso in ospedale.

Montelupo Fiorentino (Firenze) – Paura stamani per una bambina di 5 anni che è stata investita in un parcheggio sulla via Tosco Romagnola sud a Montelupo Fiorentino (Firenze), nell'area di Fibbiana. La piccola ha riportato un trauma cranico e diversi traumi sul corpo, ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'incidente è avvenuto verso le 11. La piccola si trova adesso nel reparto di rianimazione, ma da quanto appreso da fonti sanitarie sarebbe stabile e, per fortuna, non in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

