Ballando con le stelle Barbara d’Urso svela | Orgogliosa del percorso però non è stato facile

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara d’Urso si apre sulla sua esperienza a Ballando con le stelle, esprimendo orgoglio per il percorso affrontato e rivelando le difficoltà incontrate. Durante uno speciale a Porta a Porta, la conduttrice ha condiviso emozioni e riflessioni, lasciando trasparire quanto questa avventura sia stata significativa e impegnativa. Un racconto sincero che mette in luce il lato più autentico di una protagonista del panorama televisivo italiano.

ballando con le stelle barbara d8217urso svela orgogliosa del percorso per242 non 232 stato facile

© Bollicinevip.com - Ballando con le stelle, Barbara d’Urso svela: “Orgogliosa del percorso, però non è stato facile”

Barbara d’Urso felice del suo percorso a Ballando con le stelle, cosa ha detto la conduttrice. Ieri sera a Porta a Porta è andato in onda uno speciale dedicato a  Ballando con le stelle   durante il quale i concorrenti si sono lasciati sfuggire diverse rivelazioni, tra questi anche  Barbara d’Urso   ha parlato dell’esperienza che sta vivendo nel programma. Barbara d’Urso a Porta a Porta (Screen Raiplay) Alla domanda del conduttore: “Che impressione ti ha fatto essere giudicata anche da persone che palesemente non ti amavano?” in modo ironico ha così risposto: “Tu dici che c’era qualcuno che non mi amava? Davvero?! Credo che mi abbiano voluto bene tutti, no?” L’amata conduttrice ha poi rivelato: “ Comunque è stato un po’ complicato per me fare questo percorso meraviglioso e del quale sono orgogliosa, però non è stato facile. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli svela quanti soldi prende Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: cifra esagerata!

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli svela cachet e i privilegi esclusivi di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ballando con le Stelle Barbara D’Urso esplode contro Pasquale La Rocca | Ti hanno mai sputato in faccia?; Ballando con le Stelle si infiamma il palco | Andrea Delogu e Barbara D’Urso in finale tra le solite polemiche; Ballando con le Stelle 2025 Barbara D’Urso e Andrea Delogu volano in finale; Ballando con le Stelle le pagelle della Semifinale | Barbara D’Urso vuole vincere la febbre penalizza Andrea Delogu Paolo Belli certezza ma non sorpresa.

ballando stelle barbara d8217ursoBarbara D’Urso: “Ballando con le stelle? Ricevuti attacchi crudeli”/ “È stato faticoso volare sempre alto” - Barbara D'Urso fa un bilancio della sua avventura a Ballando con le stelle 2025 prima della finale e lancia qualche stoccata alla ... ilsussidiario.net

ballando stelle barbara d8217ursoBarbara D’Urso a Porta a Porta dopo 15 anni ironizza su Ballando: “Davvero c’era qualcuno che non mi amava?” - Barbara D'Urso torna nello studio di Bruno Vespa dopo tanti anni insieme a parte del cast di Ballando con le Stelle e Bruno Vespa non perde occasione per punzecchiarla su una giurata in particolare. movieplayer.it

ballando stelle barbara d8217ursoBarbara D’Urso con Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2025/ Finale a rischio dopo liti e infortunio? - Barbara D'Urso pronta a tutto per un posto in finale a Ballando con le Stelle 2025, ma l'ostacolo è l'infortunio: "Passato notte terribile... ilsussidiario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.