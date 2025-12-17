Ballando con le stelle Barbara d’Urso svela | Orgogliosa del percorso però non è stato facile

Barbara d’Urso si apre sulla sua esperienza a Ballando con le stelle, esprimendo orgoglio per il percorso affrontato e rivelando le difficoltà incontrate. Durante uno speciale a Porta a Porta, la conduttrice ha condiviso emozioni e riflessioni, lasciando trasparire quanto questa avventura sia stata significativa e impegnativa. Un racconto sincero che mette in luce il lato più autentico di una protagonista del panorama televisivo italiano.

Barbara d’Urso felice del suo percorso a Ballando con le stelle, cosa ha detto la conduttrice. Ieri sera a Porta a Porta è andato in onda uno speciale dedicato a Ballando con le stelle durante il quale i concorrenti si sono lasciati sfuggire diverse rivelazioni, tra questi anche Barbara d’Urso ha parlato dell’esperienza che sta vivendo nel programma. Barbara d’Urso a Porta a Porta (Screen Raiplay) Alla domanda del conduttore: “Che impressione ti ha fatto essere giudicata anche da persone che palesemente non ti amavano?” in modo ironico ha così risposto: “Tu dici che c’era qualcuno che non mi amava? Davvero?! Credo che mi abbiano voluto bene tutti, no?” L’amata conduttrice ha poi rivelato: “ Comunque è stato un po’ complicato per me fare questo percorso meraviglioso e del quale sono orgogliosa, però non è stato facile. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

