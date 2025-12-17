Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 17 dicembre, si è vissuto un nuovo capitolo nel percorso di Gemma Galgani, con un bacio che ha suscitato molte emozioni. Tra tensioni e sorprese, il programma si conferma ancora una volta teatro di colpi di scena che tengono il pubblico con il fiato sospeso.

© Tutto.tv - Bacio per Gemma Galgani a Uomini e Donne, nuovo scontro tra Sara e Cristiana

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 17 dicembre, c’è stato un colpo di scena per Gemma Galgani. Francesco ha fatto una confessione su Lucia, mentre Sara Gaudenzi e Cristiana Anania hanno avuto un nuovo scontro. Gemma bacia Antonio a Uomini e Donne, Francesco ancora innamorato di Lucia. Inizio di puntata con il botto oggi a Uomini e Donne. Gemma Galgani sta conoscendo Roberto e Antonio. Con il primo ha deciso di interrompere la conoscenza, in quanto non abbastanza attratta da lui, mentre con il secondo ha deciso di continuare. Antonio si è detto molto preso dalla donna, al punto da sentire la voglia di baciarla. 🔗 Leggi su Tutto.tv

