Bacio per Gemma Galgani a Uomini e Donne nuovo scontro tra Sara e Cristiana
Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 17 dicembre, si è vissuto un nuovo capitolo nel percorso di Gemma Galgani, con un bacio che ha suscitato molte emozioni. Tra tensioni e sorprese, il programma si conferma ancora una volta teatro di colpi di scena che tengono il pubblico con il fiato sospeso.
Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 17 dicembre, c’è stato un colpo di scena per Gemma Galgani. Francesco ha fatto una confessione su Lucia, mentre Sara Gaudenzi e Cristiana Anania hanno avuto un nuovo scontro. Gemma bacia Antonio a Uomini e Donne, Francesco ancora innamorato di Lucia. Inizio di puntata con il botto oggi a Uomini e Donne. Gemma Galgani sta conoscendo Roberto e Antonio. Con il primo ha deciso di interrompere la conoscenza, in quanto non abbastanza attratta da lui, mentre con il secondo ha deciso di continuare. Antonio si è detto molto preso dalla donna, al punto da sentire la voglia di baciarla. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Leggi anche: Uomini e Donne, lo scontro tra Sara e Cristiana e il bacio con Jakub | Video Witty Tv
Leggi anche: Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Marina lascia lo studio in lacrime, bacio passionale per Gemma Galgani
Anticipazioni Uomini e Donne 15-19 dicembre 2025: Gemma bacia Antonio ma poi piange per Mario; Uomini e Donne: anticipazioni registrazione 16 dicembre! Corteggiatore si dichiara; Chi è Antonio, il cavaliere del trono over di Uomini e donne/ Bacio in studio con Gemma Galgani; Uomini e Donne, Mario balla con Gemma Galgani poi la umilia: ha baciato un’altra dama.
Antonio, chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne/ Dal primo incontro al bacio in studio - Tutto su Antonio, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne arrivato in trasmissione per conoscere Gemma Galgani. ilsussidiario.net
Chi è Antonio, il cavaliere del trono over di Uomini e donne/ Bacio in studio con Gemma Galgani - Tutto su Antonio, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Gemma Galgani. ilsussidiario.net
Uomini e Donne anticipazioni, Gemma Galgani sbotta contro contro Mario: “Sei un pagliaccio” - Gemma Galgani torna protagonista a Uomini e Donne con una nuova conoscenza. quilink.it
Uomini e Donne, Trono Over - Le tipologie di baci secondo Gemma
«Ammetto di provare ancora qualcosa di molto forte per Mario». Le parole di Gemma Galgani risuonano nello studio e segnano il momento più intenso della settimana di Uomini e Donne in onda dal 15 al 19 dicembre 2025 su Canale 5. La tensione tra Gemm - facebook.com facebook
"Un bacio Otello! Un bacio .. àncora un bacio Tarda è la notte". Esto es divino... x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.