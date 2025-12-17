Bacio di Calabria | la dolce eccellenza reggina conquista Montecitorio

A Montecitorio, la tradizionale cena di degustazione della Commissione agricoltura ha celebrato le eccellenze italiane, con la partecipazione del ministro Lollobrigida. Tra i protagonisti, il Bacio di Calabria, dolce simbolo di Reggio Calabria, ha conquistato i presenti con la sua dolcezza autentica, rappresentando con orgoglio la ricchezza gastronomica della regione e il patrimonio culturale calabrese.

