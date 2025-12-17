Bacio di Calabria | la dolce eccellenza reggina conquista Montecitorio
A Montecitorio, la tradizionale cena di degustazione della Commissione agricoltura ha celebrato le eccellenze italiane, con la partecipazione del ministro Lollobrigida. Tra i protagonisti, il Bacio di Calabria, dolce simbolo di Reggio Calabria, ha conquistato i presenti con la sua dolcezza autentica, rappresentando con orgoglio la ricchezza gastronomica della regione e il patrimonio culturale calabrese.
Montecitorio ha ospitato la tradizionale cena di degustazione promossa dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati con la presenza del ministro all’agricoltura Lollobrigida che ha visto protagoniste le eccellenze culinarie delle diverse regioni italiane, tra queste ha brillato anche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
