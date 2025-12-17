Babbo Natale si calerà dalla Torre dell’orologio Letterine staffetta e mercato di artigianato

Con l’avvicinarsi del Natale, Pisa si anima con eventi e atmosfere festive. Venerdì pomeriggio, piazza XX Settembre ospiterà uno spettacolo unico: Babbo Natale si calerà dalla Torre dell’Orologio di Palazzo Pretorio, creando un momento magico per grandi e piccini. La città si prepara a vivere un Natale ricco di tradizioni, con letterine, mercato di artigianato e staffette natalizie.

Venerdì pomeriggio tutti gli occhi saranno puntati al cielo quando piazza XX Settembre diventerà il palcoscenico di uno degli spettacoli più suggestivi dell'intero cartellone: Babbo Natale si calerà dalla Torre dell'orologio di Palazzo Pretorio per atterrare su Ponte di Mezzo. Il tutto sarà seguito da un occhio di bue che accompagnerà la discesa con lo sguardo rivolto al cielo. Al termine dello spettacolo, bambini e famiglie potranno spostarsi alle Logge di Banchi, dove la casetta di Babbo Natale accoglierà le letterine da imbucare.

