Babbo Natale incontra i bambini nella piazza di Melissano

A Melissano, il Natale si accende di magia e solidarietà: domenica 21 dicembre, in piazza Garibaldi, Babbo Natale incontrerà i bambini per condividere sorrisi e aspettative. Un pomeriggio speciale all’insegna dell’atmosfera natalizia, dove la gioia e l’unione rendono questo momento indimenticabile per grandi e piccini. Non mancate all’appuntamento con la tradizione e lo spirito di festa, che rende il Natale ancora più speciale.

MELISSANO - Babbo Natale incontra i bambini e a Natale scende in campo la solidarietà. Domenica 21 dicembre, in piazza Garibaldi a Melissano, dalle 16 in poi. Vieni a vivere la magia del Natale con una giornata dedicata a divertimento, solidarietà e sorrisi. I bambini potranno incontrare e fare.

