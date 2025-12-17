Babbo Natale al Chianelli doni e sorrisi ai bambini

Durante le festività natalizie, Babbo Natale ha portato doni e allegria ai bambini dell'Oncoematologia pediatrica e agli ospiti del Residence “Daniele Chianelli” di Perugia, regalando momenti di gioia e sorrisi a coloro che affrontano percorsi di cura e ospitalità.

© Lanazione.it - Babbo Natale al Chianelli, doni e sorrisi ai bambini PERUGIA – Tanti doni e bellissime sorprese per i piccoli ricoverati in Oncoematologia pediatrica e per gli ospiti del Residence "Daniele Chianelli". Anche quest'anno il Comitato per la vita ha regalato un momento di allegria e spensieratezza: Babbo Natale, con il sacco carico di giochi e la musica di due zampognari ha fatto visita ieri al Reparto insieme a Franco e Luciana Chianelli: è stato ricevuto dal personale medico e infermieristico e accompagnato in ogni stanza dei bimbi per la consegna del dono, esaudendo tutti i desideri scritti nelle letterine consegnate ai volontari del Comitato e alle insegnanti della scuola in ospedale dei "Coniglietti bianchi".

