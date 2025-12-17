babbi natale in harley davidson incontrano i ragazzi di calcio champagne

Domenica 21 dicembre, il centro cittadino si anima con l'iniziativa dei Babbi Natale in Harley Davidson, portando allegria e spirito natalizio. L'evento, che vede protagonisti i motociclisti vestiti da Babbo Natale, coinvolge anche i giovani di Calcio Champagne, creando un momento di condivisione e festa per tutta la comunità.

Nel pomeriggio di domenica 21 dicembre tornano i babbi Natale in Harley Davidson a rallegrare il centro cittadino. Saranno i centauri del gruppo Supertuscans Arezzo che dapprima saranno nel centro cittadino, poi dopo una breve sosta, si dirigeranno al campo sportivo di Olmoponte dove ci sarà un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

