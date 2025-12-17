Avvelenava i suoi pazienti per poi salvarli | almeno 30 casi choc in Francia

Un caso scioccante scuote la Francia: Frédéric Péchier, medico anestesista, è accusato di aver avvelenato almeno 30 pazienti, creando un inquietante ciclo di sofferenza e salvataggi. La vicenda evidenzia una spirale di manipolazioni e inganni nel mondo sanitario, sollevando profonde questioni etiche e di fiducia nelle professioni mediche.

Un'autentica storia dell'orrore quella raccontata dalla stampa francese, che in questi giorni sta seguendo il caso di Frédéric Péchier, il medico anestesista accusato di aver avvelenato numerosi pazienti al fine di salvarli e prendersi il merito. Un meccanismo malato e oltremodo pericoloso, che ha messo a repentaglio la vita di molte persone e provocato ben 12 morti. La vicenda giudiziaria è cominciata nel 2017, quando sono emersi i primi decessi collegati all'attività di quello che può a tutti gli effetti essere considerato un serial killer. Gli episodi, stando a quanto riportato dalla stampa estera, si sono consumati nell'arco di nove anni, tra il 2008 e il 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

