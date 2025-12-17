Avvelenava i pazienti in sala operatoria per fare l’eroe e rianimarli | anestesista accusato di 12 omicidi

Un caso sconvolgente scuote il mondo della sanità: un ex anestesista francese è accusato di aver avvelenato dodici pazienti in sala operatoria, nella tragica ricerca di riconoscimenti e apparenza di coraggio. La vicenda solleva interrogativi inquietanti sulla colpevolezza e sulla fiducia nelle figure mediche. Un'indagine che mette in discussione i limiti etici e morali di chi dovrebbe salvare vite.

Vicenda agghiacciante. Frédéric Péchier, ex anestesista francese, è accusato di aver avvelenato 12 pazienti. E’ sotto processo e si attende il verdetto venerdì. Il suo modus operandi era così “organizzato”: contaminando le flebo per provocare emergenze cardiache e di altro tipo in sala operatoria. Poi subentrava lui in piena emergenza per dare dimostrazione di quanto fosse bravo nella rianimazione. Una vicenda da film dell’orrore. Peccato che in questa dinamica 12 pazienti siano deceduti. Anestesista accusato di 12 omicidi. L’indagine sull’ex medico a cui è stato vietato di praticare la professione medica, è iniziata dopo che la 36enne Sandra Simard ha avuto un arresto cardiaco durante un’operazione di routine nel gennaio 2017. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

