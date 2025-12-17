Avrei voluto continuare è una giornata difficile | la delusione di Ferrero dopo l’addio di Alcaraz
Ferrero esprime la sua delusione per l'addio di Alcaraz, sottolineando il desiderio di proseguire insieme. Nonostante la tristezza, rimane fiducioso che i momenti belli e le persone sincere abbiano sempre la forza di ritrovarsi nel percorso della vita. Un addio che lascia un vuoto, ma anche la speranza di rincontrarsi in futuro.
“Avrei voluto continuare, ma sono convinto che i bei ricordi e le brave persone trovano sempre il modo di incrociarsi di nuovo”. Così Juan Carlos Ferrero nel suo messaggio sui social dopo l’annuncio della separazione con Carlos Alcaraz. I due hanno interrotto il proprio rapporto di collaborazione dopo sette anni, 24 titoli Atp (6 slam), al termine di una stagione in cui il murciano è tornato al numero uno del ranking Atp e ha vinto altri due slam (Roland Garros e Us Open). “Oggi è un giornata difficile. Una di quelle quando è difficile trovare le parole giuste. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando dietro ci sono così tante esperienze condivise. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
