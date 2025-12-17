Avete il diritto di contestare | le frasi di Pertini tornano virali sul web dopo l’attacco di Bernini agli studenti | VIDEO

Le parole di Pertini, intrise di fermezza e saggezza, tornano a risuonare sul web in un momento di discussioni accese. Dopo l’attacco di Bernini agli studenti di medicina, le sue frasi si fanno veicolo di messaggi universali di diritto e di rispetto, ricordando il valore di ascolto e dialogo tra istituzioni e giovani. Un richiamo alla memoria che invita a riflettere sul ruolo di entrambe le parti in un confronto costruttivo.

© Tpi.it - “Avete il diritto di contestare”: le frasi di Pertini tornano virali sul web dopo l’attacco di Bernini agli studenti | VIDEO Dopo l’attacco della ministra Bernini agli studenti di medicina che la contestavano, sono tornate virali sul web alcune frasi che l’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini rivolse ad alcuni universitari. L’episodio risale al 1980 quando, ad Urbino dinanzi a una platea di giovani, Pertini si rivolse a uno studente affermando: “Hai il diritto di alzarti, di fare le tue obiezioni. Di protestare. E dinanzi al presidente della Repubblica che ti ascolta con tanta fraternità. Lo devi anche a questi uomini dai capelli bianchi che si sono battuti per la tua libertà e per la libertà di tutti”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) Le frasi di Sandro Pertini sono state messe a paragone con quelle della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, la quale, si è così rivolta a un gruppo di studenti di medicina che la contestavano ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che si è tenuta a Roma nei giorni scorsi: “Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. 🔗 Leggi su Tpi.it Leggi anche: Conte e De Laurentiis, avete visto il gesto dopo Napoli-Inter? Le immagini a fine partita sono già virali Leggi anche: Dopo lo sciopero, 5mila tornano in corteo per la Flotilla: "Siamo tutti antisionisti" | VIDEO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. come farti rispettare...all'istante “Avete il diritto di alzarvi, di contestare”. Pertini, contestato da uno studente, spiegò che quello era un diritto, ma che quel diritto era stato possibile ottenerlo anche grazie a uomini come lui, che nelle galere fasciste avevano patito ogni pena, e che avevano lotta - facebook.com facebook #Treno in #ritardo o cancellato Hai diritto ad avere #notizie in tempo reale. In caso di ritardo > 60 min o cancellazione hai diritto a rimborso o trasporto alternativo, indennizzi e assistenza. Tutela i tuoi diritti, hai l’Autorità per farlo! info: autorita-trasporti.it x.com

