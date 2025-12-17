Avete il diritto di contestare | le frasi di Pertini tornano virali sul web dopo l’attacco di Bernini agli studenti | VIDEO

Le parole di Pertini, intrise di fermezza e saggezza, tornano a risuonare sul web in un momento di discussioni accese. Dopo l’attacco di Bernini agli studenti di medicina, le sue frasi si fanno veicolo di messaggi universali di diritto e di rispetto, ricordando il valore di ascolto e dialogo tra istituzioni e giovani. Un richiamo alla memoria che invita a riflettere sul ruolo di entrambe le parti in un confronto costruttivo.

Dopo l’attacco della ministra Bernini agli studenti di medicina che la contestavano, sono tornate virali sul web alcune frasi che l’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini rivolse ad alcuni universitari. L’episodio risale al 1980 quando, ad Urbino dinanzi a una platea di giovani, Pertini si rivolse a uno studente affermando: “Hai il diritto di alzarti, di fare le tue obiezioni. Di protestare. E dinanzi al presidente della Repubblica che ti ascolta con tanta fraternità. Lo devi anche a questi uomini dai capelli bianchi che si sono battuti per la tua libertà e per la libertà di tutti”.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da TPI (@tpi) Le frasi di Sandro Pertini sono state messe a paragone con quelle della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, la quale, si è così rivolta a un gruppo di studenti di medicina che la contestavano ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che si è tenuta a Roma nei giorni scorsi: “Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. 🔗 Leggi su Tpi.it

