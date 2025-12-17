Aversa riapertura temporanea di via Nobel per Natale | lavori fino al 2026
Aversa si appresta a vivere un Natale diverso, con la temporanea riapertura di via Nobel. Sebbene la data iniziale fosse fissata per il 31 dicembre, i lavori di restyling proseguono e si prevede di completare l’intervento nel 2026. Un intervento strategico per migliorare una delle arterie più importanti che collegano la zona orientale della città all’ospedale Moscati.
Aversa. La riapertura era stata fissata per il 31 dicembre, ma il restyling di via Nobel – arteria fondamentale che collega la zona orientale della città all'ospedale Moscati – è ancora lontano dal traguardo. I cantieri restano aperti e la conclusione dei lavori slitta al 2026.
