Avengers | Doomsday | trapela anche il trailer di Thor

I leak continuano a scuotere il Marvel Cinematic Universe, portando inaspettate anteprime di futuri blockbuster. Dopo i primi leak, online sono apparsi estratti di due trailer di Avengers: Doomsday e un teaser di Spider-Man: Brand New Day, alimentando l’attesa e la speculazione tra i fan. L’orizzonte Marvel si fa sempre più incerto, lasciando tutti con il fiato sospeso in attesa di conferme ufficiali.

Questa volta non si tratta solo di immagini rubate, ma anche dell' audio completo di una scena intensa: Thor, in preghiera, si rivolge a Odino chiedendo non gloria, né battaglie, ma tempo. Tempo per rivedere "il suo amore" ancora una volta. Parole che hanno subito acceso le teorie dei fan.

Il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday è stato ricostruito con l'IA - A quanto pare nelle scorse ore è stato trafugato il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday ed è finito online in una versione ricostruita con l'intelligenza artificiale. msn.com

Avengers Doomsday Under Dooms Shadow Trailer Concept Version

