Avengers | Doomsday | trapela anche il trailer di Thor 

I leak continuano a scuotere il Marvel Cinematic Universe, portando inaspettate anteprime di futuri blockbuster. Dopo i primi leak, online sono apparsi estratti di due trailer di Avengers: Doomsday e un teaser di Spider-Man: Brand New Day, alimentando l’attesa e la speculazione tra i fan. L’orizzonte Marvel si fa sempre più incerto, lasciando tutti con il fiato sospeso in attesa di conferme ufficiali.

I leak continuano a colpire il Marvel Cinematic Universe. Nel giro di pochi giorni, online sono apparsi estratti da ben due trailer di Avengers: Doomsday, oltre all’inatteso teaser di Spider-Man: Brand New Day. L’ultimo a finire in rete è stato il trailer dedicato a Thor, che contiene una rivelazione tutt’altro che secondaria. Questa volta non si tratta solo di immagini rubate, ma anche dell’ audio completo di una scena intensa: Thor, in preghiera, si rivolge a Odino chiedendo non gloria, né battaglie, ma tempo. Tempo per rivedere “il suo amore” ancora una volta. Parole che hanno subito acceso le teorie dei fan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

