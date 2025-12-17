Avellino sit-in di Legambiente per il treno che non arriva mai

Questa mattina ad Avellino, Legambiente ha organizzato un sit-in davanti alla stazione ferroviaria chiusa, simbolo di isolamento. L'iniziativa mira a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull'importanza di un servizio di trasporto efficiente e puntuale, evidenziando le criticità legate alla mancanza di un treno che, ancora una volta, non arriva.

Avellino, Legambiente: "Certi treni non arrivano mai", appello a Fico - L'articolo Avellino, Legambiente: "Certi treni non arrivano mai", appello a Fico proviene da OttoPagine. msn.com

https://www.binews.it/avellino-citta/aveellino-flash-mob-vogliamo-prendere-il-treno-di-legambiente/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.