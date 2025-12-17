Avellino sit-in di Legambiente per il treno che non arriva mai

Questa mattina ad Avellino, Legambiente ha organizzato un sit-in davanti alla stazione ferroviaria chiusa, simbolo di isolamento. L'iniziativa mira a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull'importanza di un servizio di trasporto efficiente e puntuale, evidenziando le criticità legate alla mancanza di un treno che, ancora una volta, non arriva.

Questa mattina, ad Avellino, davanti alla stazione ferroviaria muta e chiusa come la città isolata che rappresenta, i membri della delegazione irpina di Legambiente hanno scelto di protestare con un sit-in per portare all'attenzione dei cittadini e delle istituzioni l'importanza del trasporto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

