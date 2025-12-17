Avellino PM10 oltre la soglia | scattano le misure urgenti sino al 20 dicembre

A Avellino, i livelli di PM10 hanno superato la soglia di attenzione in più della metà delle stazioni di monitoraggio, determinando l’attivazione di misure urgenti fino al 20 dicembre. La situazione richiede interventi immediati per tutelare la salute pubblica e ridurre l’inquinamento atmosferico, coinvolgendo cittadini e istituzioni in un percorso di sensibilizzazione e azioni concrete.

© Avellinotoday.it - Avellino, PM10 oltre la soglia: scattano le misure urgenti sino al 20 dicembre AVELLINO – I livelli di PM10 hanno superato la soglia di attenzione in più della metà delle stazioni di monitoraggio cittadine. A segnalarlo è stata l'Arpac, che ha rilevato concentrazioni superiori a 50 microgrammi per metro cubo nelle aree IT1507 e IT1508 nella giornata dell'11 dicembre 2025.

