Avellino in corso la sostituzione dell' albero di Natale di Piazza Libertà

A dieci giorni dall'accensione che ha inaugurato le festività natalizie ad Avellino, l'albero di Piazza Libertà viene rimosso. La sostituzione rappresenta un passaggio simbolico importante per la città, segnando la fine del periodo natalizio e l'inizio di nuove iniziative e preparativi per le celebrazioni future.

