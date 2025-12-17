Avellino in corso la sostituzione dell' albero di Natale di Piazza Libertà
A dieci giorni dall'accensione che ha inaugurato le festività natalizie ad Avellino, l'albero di Piazza Libertà viene rimosso. La sostituzione rappresenta un passaggio simbolico importante per la città, segnando la fine del periodo natalizio e l'inizio di nuove iniziative e preparativi per le celebrazioni future.
A distanza di dieci giorni dalla sua accensione, che ha dato il via alle festività natalizie in città, l'albero di Natale di Piazza Liberà esce di scena. L'abete, decorato con luci dorate che illuminavano a festa il centro dell'agorà cittadina, sarà sostituito da un'installazione più maestosa e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Natale 2025 conto alla rovescia: sabato 22 novembre l'accensione dell'albero in piazza Cavalli
Leggi anche: Como si prepara al Natale: sabato l’accensione dell’albero in piazza Duomo
Scatta il semaforo verde Guardate questa Ferrari
Pino Irpino, domani l’accensione dell’albero ad Avellino - Ancora una volta realizzato l’obiettivo di accorciare le distanze geografiche e sociali è stato raggiunto. corriereirpinia.it
Avellino, caos sulla Variante a causa di lavori in corso Prestare attenzione - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.