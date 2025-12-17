Avellino in corso la sostituzione dell' albero di Natale di Piazza Libertà

A dieci giorni dall'accensione che ha inaugurato le festività natalizie ad Avellino, l'albero di Piazza Libertà viene rimosso. La sostituzione rappresenta un passaggio simbolico importante per la città, segnando la fine del periodo natalizio e l'inizio di nuove iniziative e preparativi per le celebrazioni future.

A distanza di dieci giorni dalla sua accensione, che ha dato il via alle festività natalizie in città, l'albero di Natale di Piazza Liberà esce di scena. L'abete, decorato con luci dorate che illuminavano a festa il centro dell'agorà cittadina, sarà sostituito da un'installazione più maestosa e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

