Avatar | Fuoco e cenere il nuovo capitolo della saga da oggi al cinema Ecco perché è una pacata delusione

“Avatar: Fuoco e cenere” arriva nelle sale portando nuovamente sul grande schermo il mondo incantato di Pandora, tra foreste lussureggianti e creature straordinarie. Tuttavia, nonostante l’attesa, il film si rivela una delusione, sollevando dubbi sulla sua capacità di mantenere intatta la magia dell’originale.
C’è ancora magia? Torna il mondo di foreste di intrichi verdi e luminescenze, distese di acque e pesci volanti, Na’vi in simbiosi fisica e spirituale con una natura poderosa. Ma. come tre anni fa dopo Avatar – La via dell’acqua, dopo aver visto il terzo capitolo della saga mastodontica di James Cameron si rinnova quella sensazione di pacata delusione. La meraviglia è ridimensionata, lo sviluppo narrativo si è fatto paludoso. Sulle ceneri di Avatar, il film clamoroso che ha diviso in due la storia del cinema – prima e dopo Avatar -, ecco Avatar: Fuoco e cenere, dal 17 dicembre al cinema. Con dedica a Jon Landau, il produttore cinematografico morto nel 2024 che ha lavorato con Cameron per quasi trent’anni, già ai tempi di Titanic (1997). 🔗 Leggi su Panorama.it
