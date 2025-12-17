“Avatar: Fuoco e cenere” arriva nelle sale portando nuovamente sul grande schermo il mondo incantato di Pandora, tra foreste lussureggianti e creature straordinarie. Tuttavia, nonostante l’attesa, il film si rivela una delusione, sollevando dubbi sulla sua capacità di mantenere intatta la magia dell’originale.

© Panorama.it - “Avatar: Fuoco e cenere”, il nuovo capitolo della saga da oggi al cinema. Ecco perché è una pacata delusione

C’è ancora magia? Torna il mondo di foreste di intrichi verdi e luminescenze, distese di acque e pesci volanti, Na’vi in simbiosi fisica e spirituale con una natura poderosa. Ma. come tre anni fa dopo Avatar – La via dell’acqua, dopo aver visto il terzo capitolo della saga mastodontica di James Cameron si rinnova quella sensazione di pacata delusione. La meraviglia è ridimensionata, lo sviluppo narrativo si è fatto paludoso. Sulle ceneri di Avatar, il film clamoroso che ha diviso in due la storia del cinema – prima e dopo Avatar -, ecco Avatar: Fuoco e cenere, dal 17 dicembre al cinema. Con dedica a Jon Landau, il produttore cinematografico morto nel 2024 che ha lavorato con Cameron per quasi trent’anni, già ai tempi di Titanic (1997). 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere, la première a Milano segna il nuovo capitolo di Pandora

Leggi anche: ‘Avatar: Fuoco e Cenere’, cosa c’è da sapere sul terzo film da oggi al cinema

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Avatar Fuoco e Cenere Trailer Ufficiale Dal 17 Dicembre al Cinema

“Avatar: Fuoco e cenere”, il nuovo capitolo della saga da oggi al cinema. Ecco perché è una pacata delusione - Ecco Avatar 3, terza avventura nel meraviglioso mondo di Pandora, che è sempre di grande bellezza visiva, ma lo sviluppo narrativo ò paludoso ... panorama.it