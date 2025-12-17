avatar disney e james cameron accusati di violazione del copyright

In concomitanza con l’uscita del terzo capitolo di Avatar, James Cameron e Disney sono stati citati in giudizio per presunte violazioni di copyright legate alla saga. L’accusa è stata presentata presso un tribunale federale della California, sollevando questioni legali che coinvolgono il successo cinematografico e le proprietà intellettuali legate al franchise.

James Cameron e Disney accusati di violazione del copyright per la saga di successo Avatar. Proprio nel giorno in cui il terzo capitolo, Fuoco e cenere, debutta nei cinema di tutto il mondo, il regista e la major statunitense sono stati citati in giudizio presso un tribunale federale della California. Ad alzare la voce è Eric Ryder, animatore 3D che afferma di aver collaborato con il cineasta alla fine degli Anni 90, secondo cui Cameron ha copiato un suo lavoro per realizzare La via dell’acqua, secondo capitolo di Avatar uscito nel 2022. Chiesti 500 milioni di dollari di risarcimento e lo stop alla distribuzione del nuovo film nelle sale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

