Autovelox sulla Tangenziale Est di Roma | scattano le multe

A partire da lunedì 15 dicembre 2025, sulla Tangenziale Est di Roma e viale Isacco Newton sono entrati in funzione i nuovi autovelox fissi. Questi dispositivi, installati recentemente, hanno l'obiettivo di rafforzare i controlli sulla velocità e migliorare la sicurezza stradale nella zona. Le nuove apparecchiature hanno già iniziato a rilevare e sanzionare gli automobilisti che superano i limiti di velocità.

Da lunedì 15 dicembre 2025 sono entrati ufficialmente in funzione i nuovi autovelox fissi installati sulla Tangenziale Est di Roma e su viale Isacco Newton. Dopo settimane di test e pre-esercizio, i dispositivi iniziano a sanzionare gli automobilisti che superano i limiti di velocità previsti. La decisione è stata annunciata dall'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha confermato la conclusione della fase di prova, durante la quale non venivano elevate multe nonostante le numerose infrazioni rilevate.

