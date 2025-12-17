Autostrada A1 | muore alla guida del furgone nello scontro con tir a Calenzano

Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada A1 tra Calenzano e Sesto Fiorentino, causando la morte di un uomo alla guida di un furgone coinvolto in uno scontro con un tir. La scena è stata immediatamente soccorsa, ma purtroppo i soccorsi non sono riusciti a salvare il conducente. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di rilievo.

