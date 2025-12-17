Autostrada 13 | per consentire lavori di manutenzione alle barriere doppia chiusura temporanea

Per consentire lavori di manutenzione e il potenziamento delle barriere di sicurezza, la A13 Bologna-Padova sarà temporaneamente chiusa tra l'allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 dicembre. La chiusura riguarda il tratto interessato dai lavori di manutenzione alle barriere doppia chiusura.

