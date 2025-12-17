Auto una sterzata davanti all' abisso ma adesso bisogna fare di più

L'industria automobilistica si trova a un punto di svolta, tra sfide e opportunità. Dopo una fase di rallentamento, è necessario fare passi concreti avanti. Nonostante alcuni segnali di ripresa, esponenti come Emanuele Orsini sottolineano che gli sforzi devono aumentare per affrontare le criticità e garantire un futuro sostenibile e competitivo.

C'è chi, come il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, vede il bicchiere mezzo vuoto: «Troppo poco. Con le mezze curve facciamo gli incidenti. Quando si va in strada o si fa la curva o si va dritti». Non ha tutti i torti. E sono in molti, anche nella politica, a partire dalla Lega, a dire che la svolta è timida e in ritardo. Tutto vero. Epperò c'è anche il bicchiere mezzo pieno. La Ue non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo, non c'è dubbio. Il taglio di emissioni richiesto al settore dell'auto per il 2035 passa dal 100% al 90%, ma la neutralità climatica viene mantenuta con un meccanismo di acquisto di crediti per il rimanente 10%.

